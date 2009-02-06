Центробанк Великобританії знизив облікову ставку до історичного мінімуму

Банк Англії (центральний банк Сполученого Королівства) знизив у четвер облікову ставку до нового історичного мінімуму в 1%, мовиться в повідомленні банку.

У січні ставка рефінансування вже була знижена до 1,5%, що стало рекордно низьким показником за більш ніж 300-річну історію Банку Англії, заснованого в 1694 році.

Комітет з монетарної політики Банку Англії пішов на чергове зниження облікової ставки для стимулювання британської економіки, яка вже офіційно увійшла в період рецесії, показавши негативну динаміку ВВП протягом двох кварталів підряд.

РИА новости