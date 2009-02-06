Російських моряків з «Фаїни» знімуть уже в Кенії

МЗС РФ доручив російському посольству в Кенії сприяти поверненню на батьківщину двох російських моряків з «Фаїни».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації і преси МЗС Росії.

Російські дипломати заявляють, що весь час з моменту піратської атаки на судно «Фаїна» і аж до останнього дня МЗС Росії вів роботу, добиваючись звільнення його команди. З цією метою була встановлена тісна взаємодія з властями України, США і низки африканських країн.

“Розв`язання кризи із судном «Фаїна» і звільнення захоплених морськими бандитами людей на його борту підтверджують як важливість міждержавної взаємодії і взаємодопомоги у подібних питаннях, так і необхідність подальшого нарощування багатопланової міжнародної співпраці з викорінення піратства і морського розбою на морі у районі Сомалі і у світовому океані в цілому», наголошується в повідомленні.