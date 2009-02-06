Сомалійські пірати відпустять єгипетське судно за 1 млн. доларів

Власник єгипетського судна "Блю Стар", захопленого 1 січня 2009 року біля берегів Сомалі, досягнув домовленості з піратами про умови звільнення судна і команди.

Пірати погодилися відпустити їх за викуп в 1 млн. доларів, повідомляє Lenta.ru із посиланням на AFP.

Судновласник заявив, що тепер очікує, коли пірати призначать місце, де посередники зможуть передати їм гроші. Він розраховує, що судно визволять невдовзі, але не раніше ніж через чотири дні.

На борту "Блю Стар" знаходяться 28 єгипетських моряків. Судно йшло під прапором Федерації Сент-Кітс та Невіс і перевозило 6 тисяч тонн добрив.

У 2008 році пірати напали на 112 суден, 42 з яких захопили.