У Британії поліції дозволили стріляти у водіїв-терористів

Британська поліція тепер зможе стріляти на поразку у водіїв, які вирішили використовувати автомобіль для наїзду на мирних громадян, заявив один з провідних експертів державної поліції по збройному поліцейському патрулюванню.

До цього британським поліцейським було сказано не стріляти по водіям рухомих транспортних засобів через те, що це могло створити додаткові труднощі, сказав головний радник Саймон Честерман.

Однак після терактів у Лондоні, Ніцці та Берліні, в ході яких нападники використовували автомобіль для наїзду на перехожих, було вирішено змінити це негласне правило, пише Русская служба BBC.

Одна з найбільших труднощів для поліцейських в такій ситуації, як пояснив Честерман, полягає в ризику того, що кулі при стрільбі можуть рикошетом відлетіти від скла.

"Останнім часом ми спостерігали різні жахливі тактики нападів із залученням автомобілів і вантажівок", - сказав Саймон Честерман.

"Раніше наша політика поведінки в таких ситуаціях зводилася до того, щоб не стріляти в транспортний засіб, що рухається через небезпеку, яку ми могли створити, потрапивши у водія", - продовжив він.

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"Але якщо машина спочатку використовується як зброя нападу, не так вже й багато можливостей її зупинити, особливо якщо це велика вантажівка.

Наприклад, можна виїхати на іншій машині їй назустріч, але це не зможе запобігти наїзду. Єдиний варіант - застрелити водія", - підсумував Саймон Честерман.

Він також повідомив, що, згідно з переглянутими після недавніх терактів правилами поведінки, тактика озброєних поліцейських стане куди більш агресивною.

Замість наказу "виявити, оточити і нейтралізувати" озброєні поліцейські тепер повинні будуть слідувати наказу "виявити та надати протидію".

За словами Честермана, кількість озброєних поліцейських, задіяних в Англії та Уельсі, буде збільшено приблизно на півтори тисячі осіб і досягне 10 500 до наступного року.