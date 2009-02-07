Віце-президент США наговорив Тимошенко купу компліментів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і віце-президент США Джозеф БАЙДЕН обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці та регіональної безпеки.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА.

Зустріч відбувалася під час перерви Міжнародної Мюнхенської конференції з питань безпеки. Д.БАЙДЕН зазначив, що це його перший візит до Європи в статусі віце-президента, і під час цього візиту він визнав за необхідне зустрітися з прем`єр-міністром України, оскільки, за його словами, «успіх і перспективи України є перспективами цілого регіону».

За словами М.СОРОКИ, Д.БАЙДЕН відзначив важливу роль Ю.ТИМОШЕНКО у врегулюванні газової кризи і відновленні транзиту газу до Європи.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО ще раз передала свої вітання всій команді нового Президента США Барака ОБАМИ, і зазначила, що його обрання на пост Президента дає нові можливості для співпраці України і Сполучених Штатів.

Наприкінці зустрічі Д.БАЙДЕН запросив Ю.ТИМОШЕНКО відвідати з візитом США.