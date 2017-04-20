У центрі Парижа невідомі відкрили автоматний вогонь по поліцейським, одного вбито

Невідомі ввечері 20 квітня відкрили вогонь по поліцейським на Єлисейських полях у центрі Парижа. В результаті один поліцейський загинув, ще один отримав важке поранення, повідомляють інформагентства з посиланням на поліцію, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Деякі ЗМІ стверджують, що один із стрільців також був убитий поліцією. Всього, за даними місцевих ЗМІ, в нападі брали участь як мінімум дві людини, що як мінімум один з яких міг бути озброєний автоматом Калашникова.

Поліція не виключає, що інцидент можна кваліфікувати як терористичний акт. Офіційний твіттер паризької поліції просить городян не ходити поблизу від Єлисейських полів. Зараз вулиця перекрита.

В неділю у Франції відбудеться перший тур президентських виборів.