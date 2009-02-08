Рішення про вступ Грузії до НАТО залежить від Тбілісі. Таку думку висловив віце-президент США Джо Байден після зустрічі з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі в Мюнхені в другий, завершальний день міжнародної конференції з безпеки. Він зазначив, що підтримує "тривалу незалежність і автономію Грузії", передає Reuters.

НАТО в березні відкриє в Грузії спеціальну місію альянсу, нагадує РосБізнесКонсалтинг. До функцій місії ввійде координація здійснення щорічного національного плану. "Комісія створена за рішенням НАТО, це - ще один крок у напрямку альянсу", - повідомив державний міністр Грузії з питань інтеграції до європейських і євроатлантичних структур Георгій Барамідзе 4 лютого ц.р. після закінчення засідання комісії НАТО - Грузія.