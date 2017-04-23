Генсек ООН: До завершення війни в Сирії ще "дуже далеко"
05:24, 23 квітня 2017Світ
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Війна в Сирії створює нестабільність і підвищує ризик терористичної загрози у всьому світі.
Антоніу Гутерріш / REUTERS
Сирійській криза, яка піднімає рівень загрози безпеки у всьому світі, немає кінця.
Про це заявив в інтерв'ю телеканалу Bloomberg, яке відбулося в приміщенні Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні, генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерріш, пише РБК.
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«Ми дуже далекі до кінця», - зазначив генсек міжнародної організації, коментуючи ситуацію в Сирії.
За його словами, необхідно політичне врегулювання конфлікту і припинення громадянської війни, яка створює нестабільність і підвищує ризик терористичної загрози.
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