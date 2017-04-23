Перші сто днів президентства: Трамп став найбільш непопулярним лідером за 65 років

Рейтинг схвалення дій президента США Дональда Трампа в перші сто днів на чолі Білого дому знаходиться на рівні 42 відсотків. Це рекордно низький показник за останні 65 років — з часів 34-го президента Дуайта Ейзенхауера.

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Такі дані представлені в спільному опитуванні телеканалу ABC News і газети Washington Post, передає Lenta.ru.

56 відсотків респондентів заявили, що Трамп в перші сто днів свого президентства не виконав багатьох даних обіцянок.

Одночасно з ABC News і Washington Post свіє опитування провели також телеканал NBC і видання The Wall Street Journal. Згідно з їхніми даними, не схвалюють діяльність Трампа 54 відсотки американців. Схвалили роботу президента США тільки 40 відсотків респондентів.

При цьому 64 відсотки оцінили початок роботи Трампа в якості глави адміністрації як середній або поганий.

Обидва опитування були проведені в період з 17 по 20 квітня.

Дональд Трамп вступив на посаду президента США 20 січня.