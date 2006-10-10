Сьогодні в Москві відбудеться похорон Політковської

Сьогодні відбудеться похорон оглядача "Новой газеты" Ганни Політковської.

Як передає РІА «Новости», церемонія прощання пройде в Залі прощань Троєкуровського кладовища о 14.00 за московським часом.

Відома журналістка, котра не раз виступала на захист прав людини, зокрема в Чечні, була вбита у під`їзді власного будинку на Лісовій вулиці минулої суботи.

Генпрокурор РФ Юрій ЧАЙКА взяв під особистий контроль розслідування вбивства Г.Політковської. Слідство розглядає версію вбивства Політковської, пов`язану з її професійною діяльністю, як одну з головних.

Депутати Держдуми, журналісти і громадські діячі також пов`язують вбивство Г.Політковської з її професійною діяльністю.

Представники урядів багатьох країн і міжнародних, громадських і правозахисних організацій закликали російські власті знайти замовників і виконавців убивства Г.Політковської.

Колектив "Новой газеты" має намір провести власне журналістське розслідування вбивства оглядача Г.Політковської.