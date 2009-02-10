США перенесли створення нової боєголовки до Великої Британії

Для створення атомної боєголовки нового покоління США використовують потужності розташованого у Великобританії підприємства. Британська парламентська опозиція заявила, що проект порушує міжнародне законодавство, зокрема Договір про непоширення ядерної зброї, і вимагає парламентського розслідування, повідомляє The Guardian.

Крім того, парламентарії заявили, що розробка нового типу ядерних боєголовок для США ведеться коштом британських платників податків і підриває незалежність власної ядерної програми Великобританії.

Йдеться, зокрема, про розташоване у графстві Беркшир підприємство Atomic Weapons Establishment (AWE). Невідомо, над яким конкретно типом боєприпасів ведуться роботи, проте видання припускає, що фахівці проводять комп`ютерне моделювання боєголовок підвищеної надійності Reliable Replacement Warhead (RRW). Розробники RRW заявляли, що метою програми є створення з уже перевірених компонентів нової боєголовки, для якої не знадобляться натурні випробування, і яка матиме на порядок вищий рівень надійності.

Раніше міністр оборони Роберт Гейтс неодноразово заявляв про необхідність модернізації ядерного арсеналу США. Він наполягав на тому, що програма створення RRW не включає створення нових ядерних озброєнь, і, отже, не порушує міжнародних угод. Незважаючи на наполегливі вимоги адміністрації Джорджа Буша восени 2008 року американський конгрес обмежив асигнування на програму розробки RRW.

У грудні 2008 року газета Financial Times повідомила, що після продажу пакету акцій компанії AWE, який належав урядові Великої Британії, підприємство перейшло під контроль американського бізнесу. Операція, сума якої не була розкрита, викликала тоді бурхливі дебати в політичних колах. Опозиціонери звинуватили тоді уряд в підриві незалежності британських ядерних сил стримування.

Лента.ру