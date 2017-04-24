В Афганістані напали на військову базу США, підірвали начинений вибухівкою автомобіль

На сході Афганістану, у провінції Хост невідомі напали на військову базу США. У злочині підозрюють бойовиків "Талібану", які кілька днів тому напали на іншу військову базу, пише Reuters.

Видання наголошує, що напад збігся з візитом до Кабула міністра оборони США Джеймса Маттіса.

Як повідомив прес-секретар губернатора провінції Мубарез Мохаммад, нападники підірвали начинений вибухівкою автомобіль біля входу в табір Чепмена. Посадовець зазначив, що має мало оперативної інформації про будь-які ушкодження або втрати.

Читайте такожПалестинець поранив чотирьох перехожих у Тель-Авіві

Представник збройних сил США в Афганістані, капітан Вільям Сальвінія підтвердив атаку замінованого автомобіля.

Як повідомляв УНІАН раніше, місцева влада в Афганістані вважає, що в результаті нападу талібів на військову базу під Мазарі-Шаріфом могли загинути до 200 чоловік.

Представники місцевої адміністрації розповіли про це на умовах анонімності, проте один очевидець сказав, що нарахував на місці бою 165 тіл загиблих. Міністерство оборони Афганістану офіційно не повідомило про те, скільки саме загинуло військових, заявивши лише, що загиблих і поранених було більше 120.

Напад стався в п'ятницю. Бойовики руху Талібан переодяглися у форму урядової армії. Зазначається, що напад стався в той момент, коли солдати виходили з мечеті на території бази після п'ятничної молитви. Бойовики також вбили солдатів, які перебували в їдальні.