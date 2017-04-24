Унаслідок нападу талібів у Афганістані могли загинути до 200 осіб - ЗМІ

Місцева влада в Афганістані вважає, що в результаті нападу талібів на військову базу під Мазарі-Шаріфом могли загинути до 200 чоловік, передає Русская служба ВВС.

Представники місцевої адміністрації розповіли про це на умовах анонімності, проте один очевидець сказав, що нарахував на місці бою 165 тіл загиблих.

Міністерство оборони Афганістану офіційно не повідомило про те, скільки саме загинуло військових, заявивши лише, що загиблих і поранених було більше 120.

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Напад стався в п'ятницю. Бойовики руху Талібан переодяглися у форму урядової армії. Зазначається, що напад стався в той момент, коли солдати виходили з мечеті на території бази після п'ятничної молитви. Бойовики також вбили солдатів, які перебували в їдальні.

Таліби, в свою чергу, заявили, що використовували підривників-смертників, щоб прорвати зовнішній периметр оборони бази. У неділю в Афганістані був оголошений національний траур. Раніше повідомлялося, що кількість загиблих військових зросла до 140 осіб.