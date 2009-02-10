МЗС Грузії: через російські війська зростає злочинність

Міністерство закордонних справ Грузії заявляє, що поширена російськими ЗМІ інформація про обстріл Цхинвала не відповідає дійсності. "Це чергова брехня російських пропагандистських механізмів, мета якої - відвернути увагу міжнародної громадськості від існуючих проблем в регіоні", - зазначає в своєму коментарі департамент преси та інформації МЗС Грузії.

Департамент наголошує, що через російські війська в регіоні склалася "важка криміногенна обстановка". Зокрема, "з контрольованої окупантами території здійснюються напади на мирне населення, що закінчується жертвами, з метою отримання викупу викрадають людей і відбуваються різних типів кримінальні інциденти".

Департамент зазначає, що Грузія чітко виконує взяті зобов`язання щодо припинення вогню від 12 серпня 2008 р., і грузинська сторона не концентрує військову техніку на територіях, прилеглих до Південної Осетії, що відбите в звітах Євросоюзу і військових спостерігачів ОБСЄ.

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