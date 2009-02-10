МЗС Грузії: через російські війська зростає злочинність
Відповідь на повідомлення про обстріл
Міністерство закордонних справ Грузії заявляє, що поширена російськими ЗМІ інформація про обстріл Цхинвала не відповідає дійсності. "Це чергова брехня російських пропагандистських механізмів, мета якої - відвернути увагу міжнародної громадськості від існуючих проблем в регіоні", - зазначає в своєму коментарі департамент преси та інформації МЗС Грузії.
Департамент наголошує, що через російські війська в регіоні склалася "важка криміногенна обстановка". Зокрема, "з контрольованої окупантами території здійснюються напади на мирне населення, що закінчується жертвами, з метою отримання викупу викрадають людей і відбуваються різних типів кримінальні інциденти".
Департамент зазначає, що Грузія чітко виконує взяті зобов`язання щодо припинення вогню від 12 серпня 2008 р., і грузинська сторона не концентрує військову техніку на територіях, прилеглих до Південної Осетії, що відбите в звітах Євросоюзу і військових спостерігачів ОБСЄ.