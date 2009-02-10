В Ізраїлі розпочалися дострокові парламентські вибори

В Ізраїлі сьогодні розпочалися дострокові вибори в кнесет (парламент) 18-го скликання.

Як передає ІТАР-ТАРС, до виборчих списків увійшли 34 партії і виборчих блоків, проте на проходження 2-відсоткового електорального порогу можуть розраховувати не більш 15-ти.

За даними останніх опитувань, приблизно на 25 місць в парламенті могли розраховувати партії "Лікуд" під керівництвом Біньяміна НЕТАНЬЯХУ і "Кадіма" на чолі з Ципі ЛІВНІ. Третє і четверте місце з приблизно 17 мандатами, як очікується, поділять партія Авігдора ЛІБЕРМАНА "Ісраель - бейтейну" ("Наш дім - Ізраїль", НДІ) і "Авода" під керівництвом Ехуда БАРАКА. Ультраортодоксальная ШАС мала рейтинг в приблизно 10 мандатів. Решта претендентів набирає в парламенті по 2-6 місць і не може розраховувати на входження в уряд.