Ураган у Франції залишив без світла 300 тисяч сімей

Понад 300 тис. сімей залишилися без електрики через потужний ураган, який сьогодні вночі обрушився на західні і північно-західні департаменти Франції.

Як передає РІА «Новости», в окремих районах на морському побережжі, за даними французької метеослужби, швидкість вітру досягала 130-140 км/год. По мірі просування вглиб країни вітер слабшав, але все-таки в деяких місцях були зафіксовані пориви швидкістю до 120 км/год.

За даними енергорозподільної компанії ERDF на 6.00 ранку за місцевим часом, найбільше через стихію постраждали департаменти Вандея і Приморська Шаранта.

Через штормове попередження, передане напередодні службою "Метео Франс", паризькі аеропорти Руасі і Орлі оголосили про тимчасове припинення польотів.