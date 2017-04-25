Росія постачає бойовикам "Талібану" в Афганістані зброю та гроші - США

Командуючий американським контингентом в Афганістані генерал Джон Ніколсон заявив, що Росія постачає зброю бойовикам в Афганістані, у тому числі і «Талібану». Про це він сказав у Кабулі під час візиту до Афганістану міністра оборони США Джеймса Меттіса, пише Reuters.

Американський генерал наголосив, що своєю чергою Росія забезпечує озброєнням членів радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані, додавши, що не спростовує свою вчорашню заяву, в якій лише припустив таку можливість.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи надає Росія допомогу талібам, зокрема, зброєю, Ніколсон відповів: "Я не спростовую цього".

У той же час видання повідомляє, з посилання на високопоставленого військового чиновника США, що розвідка показала, як Росія надає грошову та збройну підтримку талібам, наприклад кулемети.

Він додав, що поставки зброї прискорилися в останні 18 місяців.

Меттіс під час виступу в Кабулі заявив, що будь-яка зброя, яка потрапляє до Афганістану з інших країн, є порушенням міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН раніше, на сході Афганістану, у провінції Хост невідомі напали на військову базу США. У злочині підозрюють бойовиків "Талібану", які кілька днів тому напали на іншу військову базу. Напад збігся з візитом до Кабула міністра оборони США Джеймса Маттіса.