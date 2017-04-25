"Пристрасті за Аграмунтом": президент ПАРЄ заявив, що в його палацовий кабінет вночі проникли сторонні
16:03, 25 квітня 2017Світ
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Президент ПАРЄ заявив, що вже звернувся в поліцію.
Аграмунт заявляє, що вночі в його кабінет проникли невідомі за документами / apa.az
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт заявив, що сторонні особи отримали доступ до його документів.
Про це повідомляє "ЄвроПравда".
Це заява Аграмунт зробив під час слухань у ПАРЄ про його поїздку до Сирії.
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"Сьогодні з'ясувалося, що якісь особи отримали доступ до моєї документації. У мене в кабінеті (у Палаці Європи) були гроші, але вони не прийшли за грошима", - заявив він.
"Це мене дуже турбує", - додав президент ПАРЄ.
Аграмунт уточнив, що вже ініціював розслідування: "Про подію проінформовані генсек і поліція Страсбурга".
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