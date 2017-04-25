"Пристрасті за Аграмунтом": президент ПАРЄ заявив, що в його палацовий кабінет вночі проникли сторонні

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт заявив, що сторонні особи отримали доступ до його документів.

Про це повідомляє "ЄвроПравда".

Це заява Аграмунт зробив під час слухань у ПАРЄ про його поїздку до Сирії.

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"Сьогодні з'ясувалося, що якісь особи отримали доступ до моєї документації. У мене в кабінеті (у Палаці Європи) були гроші, але вони не прийшли за грошима", - заявив він.

"Це мене дуже турбує", - додав президент ПАРЄ.

Аграмунт уточнив, що вже ініціював розслідування: "Про подію проінформовані генсек і поліція Страсбурга".