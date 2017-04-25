ЄС посилює вимоги до Лондона щодо Brexit

Напередодні саміту Євросоюзу з питань виходу Великобританії з ЄС вимоги об'єднання до Лондону посилилися. Лідери ЄС наполягатимуть на тому, щоб Сполучене Королівство надавало постійний дозвіл на проживання громадянам Євросоюзу, які на момент очікуваного у 2019-му році виходу Великобританії з ЄС, перебували чи перебуватимуть в країні упродовж п’яти років. Про це йдеться у проекті керівних позицій ЄС на переговорах з Великобританією, з якими ознайомилися у вівторок, 25 квітня, як повідомляє DW.

Очікується, що документ не зазнає суттєвих змін перед затвердженням на зборах лідерів ЄС у суботу. До нього увійшло і положення про те, що майбутня торговельна угода між ЄС та Великобританією не гарантуватиме доступу фінансових компаній королівства до ринків ЄС.

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Крім того, вимагатиметься, щоб Великобританія погасила всі заборгованості перед бюджетом Євросоюзу, включно із багаторічними програмами ЄС, низка з яких діятиме до кінця 2020 року, тобто, майже два роки після Brexit. Суму попередньо оцінюють у приблизно 60 мільярдів євро.

Відповідна директива має зобов'язуючу силу для перемовників від ЄС із Сполученим Королівством. Уповноважений ЄС на діалог з Лондоном Мішель Барньє незабаром має підготувати докладний план переговорів, які повинні розпочатися після дострокових виборів у Великобританії 8 червня. Серед його пріоритетів - захист прав громадян ЄС, гарантування виплат ЄС Сполученим Королівством, і лише потім можлива торговельна угода.