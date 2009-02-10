На виборах в Ізраїлі оприлюднено екзит-поли

У Ізраїлі відбулися дострокові парламентські вибори.

Головна боротьба за місця в Кнесеті розгорнулася між правою партією "Лікуд" екс-прем`єра Біньяміна НЕТАНЬЯХУ і правлячою центристською партією "Кадіма" на чолі з міністром закордонних справ Ципі ЛІВНІ. Основними претендентами на третє місце були правонаціоналистична партія "Наш дім Ізраїль" і ліва Партія праці ("Авода").

За даними exit-polls, лідирує "Кадіма", за попередніми даними, вона одержує 30 місць у парламенті країни. Опозиційна партія "Лікуд" - 28, а "Наш дім Ізраїль" - 14-15 місць. Про це повідомляє Reuters з посиланням на ізраїльські телеканали.

Опитування, проведені перед голосуванням, обіцяли невелику перевагу партії Б.Нетаньяху. Третє місце готували партії "Наш дім Ізраїль" під керівництвом Авігдора Лібермана, що зробила ставку на жорстку політику щодо палестинців та повну анексію тих територій на Західному березі річки Іордан, де розміщені єврейські поселення.