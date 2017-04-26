У Франції оштрафували мера, який заявив, що "є межі толерантності"

Мер міста Безьє на півдні Франції Робер Менар оштрафований паризьким судом на дві тисячі євро за розпалювання ненависті, після того як заявив, що в місцевих школах занадто багато мусульманських дітей, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Першого вересня 2016 року, в перший навчальний день, він написав у своєму "Твіттері", що помітив "велике заміщення". Цей термін у Франції використовується для опису витіснення білого християнського населення мігрантами.

Читайте такожМусульмани визначають долю виборів у Франції

Кілька днів потому Менар заявив на телеканалі LCI: "У класі в центрі мого міста 91% дітей - мусульмани. Очевидно, це проблема. Є межі толерантності".

При цьому французькі закони забороняють збирати статистику про етнічну приналежність або релігійні переконання людей.

У відповідь на критику в свою адресу Менар заявив, що "просто описав ситуацію у своєму місті. "Це не оціночне судження, це факт. Це те, що я бачу", - сказав Менар, пообіцявши оскаржити свій штраф.

Формально Менар - незалежний політик, але при цьому він підтримує праву партію "Національний фронт", яка виступає проти припливу мігрантів в країну, і отримує взаємну підтримку.

Лідер партії Марін Ле Пен візьме участь у другому турі президентських виборів 7 травня. Змагатися з нею буде центрист Еммануель Макрон. У Макрона за підсумками недільних виборів 23,75% голосів, Марін Ле Пен - 21,53%.

На час виборів Ле Пен тимчасово пішла з посади голови "Національного фронту", пояснивши це бажанням бути "вище партійних інтересів".