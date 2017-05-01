Трамп звинуватив Клінтон у зв'язках із Росією

Президент США Дональд Трамп звинуватив свою колишню суперницю по президентській гонці Хілларі Клінтон та її прихильників у зв'язках із Росією. Свою точку зору на це питання він висловив в інтерв'ю телеканалу CBS, передає РБК.

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Журналіст звернувся до Трампа з проханням прокоментувати розслідування втручання Росії у вибори президента США. Трамп заявив, що вважає цю інформацію "фальшивою". Крім того, він зазначив, що його суперниця Хілларі Клінтон також має зв'язки з Росією, які, тим не менш, не отримали такої пильної уваги ЗМІ.

"Є Подеста (голова виборчого комітету Клінтон, - ред.), який, як я розумію, разом із братом володіє компанією в Росії. Чоловік Клінтон робив виступи в Росії. Хілларі укладала уранову угоду з Росією", - розповів Трамп.

При цьому він зазначив, що розслідуванню цих зв'язків ФБР заважають прихильники Клінтон.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова апарату співробітників Білого дому Райнс Прібус заявив, що в адміністрації президента розглядають можливість посилення покарання за наклеп.

Прібус заявив, що він втомився від "цілодобового тиражування історій про контакти з Росією", а також висловив своє розчарування практикою ЗМІ посилатися на анонімні джерела.