Трамп сьогодні планує телефонну розмову із Путіним

Президент США Дональд Трамп планує поспілкуватися телефоном із російським лідером Володимиром Путіним у вівторок.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Білого дому.

Високопоставлений чиновник американської адміністрації зауважив, що глави держав, ймовірно, планують обговорити війну в Сирії.

Читайте такожТрамп заявив про готовність зустрітися з Кім Чен Ином

Телефонна розмова американського і російського лідерів відбудеться о 19:30 за київським часом.

Це буде третя телефонна розмова Трампа і Путіна. Перша розмова лідерів двох країн відбувся 28 січня, під час неї президенти Росії і США домовилися продовжити взаємодію між Москвою і Вашингтоном як на рівні експертів, так і в форматі особистих контактів. 4 квітня Трамп зателефонував Путіну, щоб висловити співчуття у зв'язку з терактом в метро Санкт-Петербурга.