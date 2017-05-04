Трамп готовий бути посередником між Ізраїлем і Палестиною

Президент США Дональд Трамп виявив готовність стати посередником у переговорах між Ізраїлем і Палестиною. Про це він заявив за підсумками переговорів з палестинським лідером Махмудом Аббасом, передає РБК з посиланням на CNN.

За словами Трампа, він готовий стати "медіатором, арбітром або посередником", щоб допомогти встановленню миру в регіоні.

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При цьому він підкреслив, що досягти миру палестинці та ізраїльтяни повинні за допомогою прямих переговорів. Для цього він закликав керівництво Палестини "в один голос виступити проти підбурювання до насильства і ненависті". "Зараз там ненависть, але будемо сподіватися, що вона буде зберігатися не дуже довгий час", - сказав Трамп.

У свою чергу, Махмуд Аббас підтвердив прихильність до моделі "двох держав" і незалежної Палестині. Також він підкреслив, що палестинська столиця повинна розташовуватися в Східному Єрусалимі. Він подякував Трампу за готовність до посередництва. "У вас є твердий намір і у вас є прагнення побачити, як всі ці плани увінчаються успіхом", - заявив Аббас.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова політбюро палестинського руху ХАМАС Халед Машаль заявив, що у президента США Дональда Трампа є "історична можливість" знайти "справедливе рішення" проблеми палестинського народу.