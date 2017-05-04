Через вибух на вугільній шахті в Ірані загинули 35 людей

На вугільній шахті на півночі Ірану стався вибух. Унаслідок аварії загинули 35 людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Понад 30 постраждалим знадобилася невідкладна допомога, і вони були доставлені в місцеві лікарні.

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Вибух стався о 12:45 за місцевим часом на шахті Земестан-Юрт, розташованої неподалік від міста Азадшахр (провінція Голестан).

Влада вважає, що інцидент трапився внаслідок високої концентрації метану. Тіла загиблих були витягнуті на поверхню. Повідомлялося, що під землею можуть бути заблоковані близько 50 осіб.