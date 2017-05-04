У Сирії вбили російського контрактника

У Сирії загинув 24-річний військовий-контратник із міста Братськ Іркутської області Богдан Деревицький. Про це пише РБК із посиланням на сайт мерії Братська.

Зазначається, що Деревицького у 2012 році його призвали в армію. Після строкової служби в Хабаровську він залишився служити за контрактом, а потім поїхав в Сирію.

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«Богдан Деревицький - випускник школи № 19 і професійного училища № 27. У Сирії він проходив військову службу за контрактом. Військовослужбовця поховають з військовими почестями», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Сирії при обстрілі підрозділу військ Асада загинув російський військовий радник - підполковник Олексій Бучельников.

"Бучельников знаходився у Сирії в складі групи російських військових радників. До його завдань входило навчання особового складу артилерійських підрозділів сирійської урядової армії", - повідомляли росЗМІ.