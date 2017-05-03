У Сирії загинув російський військовий радник

У Сирії при обстрілі підрозділу військ Асада загинув російський військовий радник - підполковник Олексій Бучельников. Про це з посиланням на Міноборони РФ повідомляють "РИА Новости".

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"Бучельников знаходився у Сирії в складі групи російських військових радників. До його завдань входило навчання особового складу артилерійських підрозділів сирійської урядової армії", - повідомляє агентство.

Під час заняття з бойової підготовки підрозділ обстріляв снайпер, підполковник Бучельников отримав смертельне поранення. Військового посмертно представили до державної нагороди.

Відзначається також, що всього у квітні в Сирії загинули троє російських військових.