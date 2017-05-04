Чоловік Єлизавети II припинить виконувати королівські обов'язки з осені

Чоловік Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп припинить виконувати королівські обов'язки з осені. Про це повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на Букінгемський палац.

Рішення прийняв особисто принц Філіп. Її Величність підтримала чоловіка.

У червні герцогу Единбурзькому виповнюється 96 років.

В офіційній заяві палацу говориться, що до серпня принц продовжить виконувати свої обов'язки за раніше встановленим графіком – як індивідуально, так і разом з королевою.

Нові запрошення Філіп приймати не буде, хоча час від часу він все ж може відвідувати певні публічні заходи.

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Герцог є патроном, президентом або членом понад 780 організацій, з якими він як і раніше буде пов'язаний, але відігравати активну роль в їх роботі вже не стане.

Єлизавета II продовжить виконувати повну програму офіційних справ за підтримки решти королівської сім'ї.