У Сирії повстанці використовують приціли з електронікою, виробленою в Росії - ЗМІ

Бойовики терористичних угруповань "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусра" (змінила назву на "Джабхат Фатх аль-Шам") використовують приціли нічного бачення з електронікою російського виробництва. Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

Досліджуючи зброю загиблих бойовиків в Сирії, військові фахівці виявили, що снайпери терористів використовують прилади нічного бачення третього покоління.

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Такі прилади дозволяють виявляти фігуру людини на відстані 400 м навіть похмурої ночі. Їх виготовляють лише у США і Росії. Законодавство обох країн забороняє експортувати ці прилади, обладнання можуть надати в особливих випадках дружнім країнам після тривалих узгоджень.

Проте коли фахівці розібрали зброю бойовиків, вони побачили новітні прилади нічного бачення саме російського виробництва.

"Ми знайшли так звані електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП), вироблені на російських підприємствах",— розповів російському виданню один з військово-технічних фахівців.

Яким чином ці прилади потрапили в зону бойових дій в Сирії, невідомо. За офіційними даними, кримінальних справ про втрату російськими військовослужбовцями військового майна у вигляді прицілів не порушувалося. За фактом знахідок в Сирії кримінальну справу поки що також не порушено. За однією з версій, ЕОП могли потрапити до Сирії через треті країни, в які прилади нічного бачення або комплектуючі для них з Росії поставляються офіційно.

За даними "Коммерсанта", саме від кулі снайперів терористів в Сирії загинули щонайменше четверо російських військовослужбовців. Так, 3 травня підполковник російської армії, військовий радник Олексій Бучельников загинув у Сирії від кулі снайпера бойовиків. Бучельников у складі групи російських військових проводив заняття з бойової підготовки особового складу сирійського артилерійського підрозділу, коли бойовики почали обстріл.