Меркель має намір зберегти хороші партнерські відносини з Британією після Brexit
За її словами, майбутні переговори про Brexit будуть надзвичайно "складними і напруженими".
Канцлер ФРН Ангела Меркель закликала провести чесні і конструктивні переговори з Британією про вихід з Євросоюзу з метою збереження добрих партнерських відносин, повідомляє Reuters.
«Звичайно, ми хочемо бачити в Британії хорошого партнера в майбутньому», — заявила Меркель, виступаючи в Гамбурзі.
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За її словами, майбутні переговори про Brexit будуть надзвичайно "складними і напруженими".
Вона зазначила, що стосунки з Великобританією в майбутньому будуть набагато слабкішими, тому важливо зберегти взаємодію з питань економічної політики, безпеки і оборони.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей пообіцяла бути «надзвичайно складною жінкою» в переговорах з Brexit.