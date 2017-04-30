Тереза Мей очікує складних переговорів щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що процес переговорів щодо виходу країни з Євросоюзу може виявитися складним, передає Reuters.

Таким чином, глава британського уряду відреагувала на нову стратегію ЄС щодо Brexit, яка була прийнята на екстреному саміті лідерів 27 країн-учасниць.

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«Це показує те, що будуть часи, коли ці переговори будуть жорсткими», — сказала вона.

Мей також підтвердила свій намір не укладати з ЄС ніяких угод після Brexit, якщо Британію не влаштують умови виходу з блоку.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз допускає сценарій, при якому переговори з Великобританією щодо виходу країни з ЄС можуть провалитися.