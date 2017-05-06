У Білорусі знову затримали опозиціонера Некляєва – ЗМІ

У Мінську в суботу затримали опозиціонера, колишнього кандидата в президенти Володимира Некляєва. Про це «Радіо Свобода» повідомила його дружина Ольга.

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Некляєва затримали біля його дому. Дружина опозиціонера припускає, що причина – участь Некляєва у ході проти «податку на дармоїдство» 17 лютого.

Білоруські правоохоронці затримання поки не коментували.

Під час ходи, організованої у Мінську 17 лютого опозиціонерами Володимиром Некляєвим і Миколою Статкевичем, мітингувальники вимагали скасувати спеціальний податок для безробітних громадян країни, а також закликали владу скасувати підвищення пенсійного віку, зупинити зниження доходів населення і повернути «вільні і чесні вибори».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пізніше вирішив відкласти запровадження податку, але акції після цього не припинилися. Зокрема, масовий мітинг відбувся 25 березня – у День волі з нагоди річниці проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки. А 1 травня влада низки білоруських міст заборонила акції за права робітників і профспілок.