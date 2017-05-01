У Мінську проходить несанкціонований мітинг: міліція підігнала автозаки

У Мінську близько 100 осіб зібралися на несанкціоновану акцію протесту, повідомляє "112 Україна".

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"Те, що відбувається наразі в центрі Мінська – це несанкціонований захід. Ще за годину до початку нього стояла колона з автозаків, в центрі багато співробітників міліції. На захід прийшло близько 100 осіб, це мало, тому що основна частина людей перебуває за містом: у Білорусі, як і в Україні, зараз довгі травневі свята", - повідомила кореспондент.

Демонстранти вимагають звільнення опозиційного лідера Миколи Статкевича, заарештованого 30 квітня, та відставки президента Лукашенка.

Зазначається, що мітингувальники зібралися на Жовтневій площі і попрямували на майдан Незалежності. Зараз протестувальники дійшли до КДБ, де також стоять автозаки. Міліція попереджає їх про те, що мітинг не санкціонований і просить не змушувати їх застосовувати силу і спецзасоби.