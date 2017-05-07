У КНДР затримали громадянина США, який працював в університеті науки і техніки

Північна Корея заявила 7 травня про затримання ще одного американського громадянина за підозрою в діях проти держави.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформаційне агентство Північної Кореї ЦТАК, Кім Хак Сун, який був затриманий 6 травня, працював в Пхеньяні в університеті науки і техніки.

Читайте такожУчасть НАТО в сирійському конфлікті не розглядається - Столтенберг

«Відповідні установи наразі проводять детальне розслідування його злочинів», – йдеться у повідомленні.

Раніше північнокорейські ЗМІ повідомляли про затримання наприкінці квітня громадянина США Кім Сан Дока «за ворожі дії».

Арешти відбуваються на тлі посилення напруженості між Вашингтоном і Пхеньяном довкола ядерних і ракетних програм Північної Кореї.

За даними ВВС, Кім Сан Док (Тоні Кім), який звинувачується в спробі повалити уряд КНДР, також був співробітником Пхеньянського університету науки і технологій.

Всього у КНДР наразі перебуває під арештом три громадянина США. Експерти вважають, що американців затримують, щоби змусити Вашингтон почати переговори з Пхеньяном.

Як повідомлялося, 1 травня офіційний представник МЗС КНДР заявив, що Пхеньян перебуває "у повній готовності відреагувати на будь-які дії Сполучених Штатів", які проводять щодо Північної Кореї "ворожу політику".

У ніч на суботу, 29 квітня, КНДР здійснила запуск балістичної ракети. За даними військових, він був невдалим, і ракета не залишила повітряний простір Північної Кореї, впавши невдовзі після старту. Очевидно, це була балістична ракета середньої дальності KN-17.

Після цього держсекретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи в Раді Безпеки ООН, закликав світову спільноту посилити тиск на Пхеньян. Він назвав реальною загрозу ядерної атаки на Японію та Південну Корею і додав, що здатність КНДР завдати удару по США – це тільки питання часу.