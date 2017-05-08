Макрон пішов із поста голови руху "Вперед!"

Обраний президент Франції Емманюель Макрон, як і очікувалося, пішов з посади голови створеного їм трохи більше року тому руху "Вперед!". Тимчасовим головою призначено Катрін Барбаруа, яка раніше працювала референтом кількох міністрів праці. Про це в понеділок, 8 травня, в Парижі повідомив генеральний секретар руху Рішар Ферран, якого вважають можливим прем'єр-міністром Макрона, як повідомляє DW.

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Одночасно Ферран вказав, що рух "Вперед" перейменовано в "Республіку на марші". Своєю метою рух назвало успішну участь у червневих парламентських виборах і забезпечення новому президенту більшості в парламенті. До 11 травня планується назвати прізвища всіх 577 кандидатів, які будуть брати участь у виборах. Не менше половини з них жінки і не менше половини кандидатів будуть новачками в політиці, пише dpa.

У другому турі президентських виборів 7 травня Емманюель Макрон отримав підтримку 66,1 відсотка виборців. За його суперницю, кандидата правих популістів Марін Ле Пен проголосували 33,9 відсотка. Церемонія вступу Макрона на посаду відбудеться 14 травня. За існуючою у Франції традицією, обраний президент залишає свої партійні пости.