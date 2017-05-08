Вийшов перший трейлер фільму "Той, хто біжить по лезу 2049" (відео)
20:59, 08 травня 2017Світ
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Це сіквел науково-фантастичної стрічки «Той, хто біжить по лезу» (1982).
В українських кінотеатрах фільм покажуть 5 жовтня / скріншот
Warner Bros. Pictures показали перший трейлер фільму «Той, хто біжить по лезу 2049».
У головних ролях – Раян Гослінг, Джаред Лето, Гаррісон Форд та Дейв Баутіста.
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Це сіквел науково-фантастичної стрічки «Той, хто біжить по лезу» (1982), знятого за оповіданням Філліпа Діка.
В українських кінотеатрах фільм покажуть 5 жовтня.
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