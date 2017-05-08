Вийшов перший трейлер фільму "Той, хто біжить по лезу 2049" (відео)

Це сіквел науково-фантастичної стрічки «Той, хто біжить по лезу» (1982).

Warner Bros. Pictures показали перший трейлер фільму «Той, хто біжить по лезу 2049». У головних ролях – Раян Гослінг, Джаред Лето, Гаррісон Форд та Дейв Баутіста. Читайте також"Трансформери" круглого столу: у новому трейлері роботів показали в епоху Середньовіччя (відео) Це сіквел науково-фантастичної стрічки «Той, хто біжить по лезу» (1982), знятого за оповіданням Філліпа Діка. В українських кінотеатрах фільм покажуть 5 жовтня.

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