Вийшов перший трейлер фільму "Той, хто біжить по лезу 2049" (відео)

20:59, 08 травня 2017
Світ
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Це сіквел науково-фантастичної стрічки «Той, хто біжить по лезу» (1982).

В українських кінотеатрах фільм покажуть 5 жовтня / скріншот

Warner Bros. Pictures показали перший трейлер фільму «Той, хто біжить по лезу 2049».

У головних ролях – Раян Гослінг, Джаред Лето, Гаррісон Форд та Дейв Баутіста.

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Це сіквел науково-фантастичної стрічки «Той, хто біжить по лезу» (1982), знятого за оповіданням Філліпа Діка.

В українських кінотеатрах фільм покажуть 5 жовтня.

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Теги: #фільм#трейлер