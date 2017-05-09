ІДІЛ заявила про страту російського офіцера в Сирії та показала відео

Терористи "Ісламської держави" випустили відео, що показує обезголовлення російського офіцера розвідки, якого захопили у Сирії.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Відеоролик російською мовою тривалістю 12 хвилин випустили на 9 травня, у день, коли Росія святкує річницю перемоги над нацистською Німеччиною.

На відео видно, як чоловік, вдягнений у чорну одежу, стоїть навколішках посеред пустелі та закликає інших російських агентів здатися.

"Цей ідіот повірив обіцянкам своєї держави стосовно того, що вона не відмовиться від нього, якщо його візьмуть в полон", - говорить чоловік сам про себе перед тим, як один з бойовиків відрізає його голову ножем.

Наразі невідомо, чи є це відео автентичним. Російське міністерство оборони та ФСБ досі не прокоментували цю заяву терористів.