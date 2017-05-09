Порошенко назвав акцію "Безсмертний полк" взірцем політичної спекуляції на почуттях людей

Президент України Петро Порошенко назвав акцію «Безсмертний полк» взірцем витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час складання військової присяги молодим поповненням окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

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«Сьогодні у Москві під час акції «Безсмертний полк» пообіцяли нести портрети російських бойовиків, яких послали на Донбас вбивати українців; які з мечем до нас прийшли, а тому від меча і загинули», - заявив він.

«От це і є справжній символ так званої дружби, дружби у великих і лукавих лапках. Акція «Безсмертний полк» – взірець витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Хотілося б, щоб це почули ті українці, які повірили в щирість її організаторів. Адже в Москві придумали її насправді не для того, щоб вшанувати пам’ять захисників… А для того, щоб російській експансії в сусідні країни допомагали не лише живі», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, портрети російських бойовиків, які ліквідовані в боях за Донбас, пронесуть у Москві під час акції «Безсмертний полк». Про це повідомили в організації «Союз добровольців Донбасу», яка займається діяльністю бойовиків, що повернулися в РФ.

«9 травня 2017 року запрошуємо всіх охочих взяти участь у ході «Безсмертний полк в Москві. Колона «Безсмертний полк Новоросії» формується о 14.00 на пероні Білоруського вокзалу», - йдеться в повідомленні.

На банерах, підготовлених до ходи, зображені портрети російських бойовиків, ліквідованих на Донбасі, з написами «Завжди в строю», і «Добровольці Росії».