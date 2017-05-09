У Мексиці вибухнув склад феєрверків: мінімум 14 загиблих (фото)
Дев'ять людей загинули на місці, а ще п'ятеро померли після того, як їх відвезли в довколишні лікарні. 30 людей отримали поранення.
У місті Сан-Ісідро (штат Пуебла, центральна Мексика) вибухнув склад феєрверків у житловому будинку, повідомляє Reuters.
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У результаті вибуху загинули щонайменше 14 осіб, у тому числі п'ятеро дітей, ще десятки отримали поранення.
Вибух стався вночі під час підготовки до місцевого фестивалю.
"Група людей живе в будинку, де піротехнічний матеріал зберігався для використання в святкуваннях. Один феєрверк впав на інший, що спровокувало вибух, який зруйнував будинок", - йдеться в повідомленні.
Дев'ять людей загинули на місці, а ще п'ятеро померли після того, як їх відвезли в довколишні лікарні. 30 людей отримали поранення.