У Мексиці вибухнув склад феєрверків: мінімум 14 загиблих (фото)

У місті Сан-Ісідро (штат Пуебла, центральна Мексика) вибухнув склад феєрверків у житловому будинку, повідомляє Reuters.

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У результаті вибуху загинули щонайменше 14 осіб, у тому числі п'ятеро дітей, ще десятки отримали поранення.

Вибух стався вночі під час підготовки до місцевого фестивалю.

"Група людей живе в будинку, де піротехнічний матеріал зберігався для використання в святкуваннях. Один феєрверк впав на інший, що спровокувало вибух, який зруйнував будинок", - йдеться в повідомленні.

Дев'ять людей загинули на місці, а ще п'ятеро померли після того, як їх відвезли в довколишні лікарні. 30 людей отримали поранення.