США створять базу в Гондурасі

Гондурас і США створять базу для боротьби з наркотрафіком. Як повідомили представники військово-морських сил Гондурасу, база буде створена в районі Карібського басейну, біля лагуни Каратаска на південному сході Гондурасу. Її будівництво фінансують спільно Гондурас і США і, як передбачається, буде завершене на початку 2010 р., передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Сіньхуа.

Передбачається, що після завершення будівництва база стане найважливішим пунктом постачання і місцем дислокації спільних військ Гондурасу і США для боротьби з наркотрафіком в районі Карибського моря.

З огляду на особливе географічне положення узбережжя Карибського моря на сході Гондурасу стає єдиним шляхом транспортування наркотиків колумбійськими торговцями на північ. Впродовж останніх років морський патруль Гондурасу перехопив у цьому районі багато катерів і невеликих літаків, що транспортували наркотики, проте чимало їх все ж таки потрапили до США.