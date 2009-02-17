На Грузію обрушився торнадо

Над Західною Грузією пройшов торнадо. Як передає телеканал "Вести", в цих широтах вперше зафіксовано подібне природне явище. Раніше тут спостерігалися тільки урагани.

За словами очевидців, в лічені хвилини небо затягло чорними хмарами, на землю обрушився вихор. Вітер ламав дерева і зривав з будинків дахи. Натиск стихії тривав приблизно 15 хвилин. В результаті було пошкоджено більше ста будівель. Жертв і потерпілих немає.

Зараз місцеві власті підраховують завданий збиток.

Торнадо - це сильний вихор повітря, що обертається, він має досить стійку швидкість вітру, яка може перевищувати 30 м/с. Вихор витягується від купчасто-дощової хмари до поверхні води або землі. Енергія торнадо можна порівняти з енергією еталонної атомної бомби, подібної тій, яку підірвали в США під час випробувань в Нью-Мексико в 1945 році.

РБК