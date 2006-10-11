Придністров`я просить Росію, Україну і Білорусь визнати її незалежність

Придністров`я просить Росію, Україну, Білорусь і Міжпарламентську асамблею СНД визнати невизнану республіку як суверенну незалежну державу.

Таке звернення прийняла сьогодні Верховна Рада Придністров`я на адресу парламентів цих держав, передає ІТАР-ТАСС.

"Звертаємося до депутатів Державної думи, Верховної Ради України, Національних зборів Республіки Білорусь, Міжпарламентської асамблеї СНД з проханням ініціювати питання про визнання Придністровської Молдавської Республіки суверенною незалежною державою", - говориться у зверненні. Воно прийнято за підсумками референдуму, який відбувся 19 вересня і на якому 97% жителів Придністров`я висловилися за незалежність від Молдавії і зближення з Росією.

Як повідомляв УНІАН, Україна заявила, що вважає нелегітимним референдум у Придністров`ї і не визнає його результати.