Путін готовий подумати над продовженням українського трубопроводу до Атлантики

Володимир Путін готовий подумати над ідеєю за допомогою німецьких бізнесменів продовжити трубопровід "Дружба" до Атлантичного океану.

На зустрічі з президентом Росії один з німецьких бізнесменів запитав Путіна, чи можливо за участю Німеччини подовжити трубопровід "Дружба" до Атлантичного океану.

Російський лідер зауважив, що німецькі бізнесмени мислять глобальними категоріями. Це, за словами Путіна, вражає. Він погодився з тим, що потрібно подумати і про здійснення цієї ідеї.

Газопроводом "Дружба" газ з Росії надходить через Україну до Східної Європи.

РІА "Новини"