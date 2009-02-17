ХАМАС звинуватили в крадіжці ізраїльських бомб

Зі складу, розташованого в Газі, зникли кілька тонн боєприпасів, які не розірвалися, коли ізраїльські війська скидали їх на територію сектора під час проведення операції "Литий свинець". Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на ВВС News.

Серед зниклих боєприпасів – авіабомби і фосфорні бомби. Представники Ізраїлю вже звинуватили в крадіжці вибухових речовин керівництво ісламістського угруповання ХАМАС, мотивуючи це тим, що склад охороняли саме поліцейські ХАМАСу.

Боєприпаси, що зберігалися на складі, мали знешкоджуватися фахівцями ООН, які працюють в Газі з моменту закінчення ізраїльської військової операції. 2 лютого сапери дістали доступ до сховища, де лежали сім тонн вибухових речовин і снарядів, серед яких, – три 900-кілограмові бомби і вісім бомб вагою понад 200 кілограмів. Співробітники ООН підтвердили, що зникла велика частина цих боєприпасів.