Сирійські курди планують за літо відбити Ракку в ІДІЛ

Курдські сили в Сирії розраховують просунутися та захопити де-факто столицю ІДІЛ Ракку на півночі Сирії цього літа.

Про це заявив командир "Сирійських демократичних сил", повідомляє "Європейська правда", поилаючись на The Associated Press.

Як відомо, сирійські повстанці звільнили цього тижня від ісламістів місто Табка та найбільшу у Сирії дамбу, таким чином відкривши шлях до наступу на Ракку.

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Командир "Сирійських демократичних сил", ідентифікований лише як Абделькадер, відмовився уточнити дати наступу, пославшись на тактичні міркування.

За його словами, битва за Ракку почнеться після того, як буде отримано важке озброєння від американських військових.

Зазначимо, що Туреччина виступає проти того, щоб США підтримували курдів у Сирії.

"Ми не хочемо, щоб якісь інші сили долучались до нас", - сказав Абделькадер.

"Хай вони вирішують свої проблеми в своїй країні", - сказав він, маючи на увазі Туреччину.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав план щодо озброєння сирійських курдів, яких США вважає важливим союзником у боротьбі проти ІДІЛ, попри незгоду Туреччини.