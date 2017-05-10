Анкара назвала "неприйнятним" озброєння сирійських курдів Пентагоном

У Туреччині гостро відреагували на рішення Сполучених Штатів Америки надати зброю сирійським курдам із "Загонів народної самооборони" (YPG). Віце-прем'єр-міністр Туреччини Нуреттін Джаніклі заявив, що такий хід Вашингтона є "неприйнятним". "Від такої політики не виграє ніхто. Ми очікуємо, що ця помилка буде виправлена", - наголосив Джаніклі у середу, 10 травня, повідомляє DW.

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Напередодні, 9 травня, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила надати сирійським курдам із загонів YPG стрілецьку зброю, кулемети, броньовані автомобілі, боєприпаси та інше військове обладнання. У Пентагоні пояснили це рішення тим, що YPG є єдиною наземною силою у Сирії, яка здатна звільнити місто Ракку від бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".

Операція зі звільнення Ракки від ІД розпочалася 6 листопада 2016 року. Однією з основних сил в альянсі "Демократичні сили Сирії", який веде бої проти ісламістів за звільнення міста, є курдські "Загони народної самооборони". США розглядають курдські загони як найефективніших союзників у боротьбі з ісламістами на півночі та сході Сирії.