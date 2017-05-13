В Анкарі відбувся мітинг пам'яті жертв депортації кримських татар 1944 року.

В акції, приуроченій до 73-ї річниці депортації татар, взяли участь посол України в Туреччині Андрій Сибіга, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, голова Товариства культури та солідарності кримських татар Мукремін Шахін та інші, повідомляє агентство Анадолу.

Учасники акції несли прапори кримських татар, а перед трибуною було виставлено плакат із фотографією голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Киримоглу (Джемілєв) із написом: «Ми поруч із тобою!».

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Посол України у своєму виступі привернув увагу до злочинів, скоєних 73 роки тому радянською владою в Криму.

Дипломат назвав депортацію кримських татар трагедією цілого народу.

«Кримські татари пліч-о-пліч із українським народом пройшли складні випробування періоду комуністичного режиму й протистоять російській імперії. Ми зробимо все можливе, щоб депортація кримських татар була визнана в усьому світі як акт геноциду», - зазначив дипломат.

Сибіга також привернув увагу до підготовки нового тексту Конституції України, яка передбачає створення Кримської Автономної Республіки.