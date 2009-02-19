Газпром сподівається отримати вигоду з лібералізації енергоринку Європи

"Газпром" бачить для себе нові можливості з огляду на лібералізацію європейського енергетичного ринку і має намір з вигодою їх використати, заявив глава компанії Олексій Міллер, виступаючи на нараді під головуванням президента РФ у Південно-Сахалінську.

"У сфері постачань природного газу ми як і раніше робимо ставку на довгострокові контракти з прив`язкою до цін на нафтопродукти... Водночас "Газпром" має намір з вигодою для себе використати нові можливості, які відкриваються внаслідок лібералізації, зокрема, європейського енергетичного ринку", - сказав голова компанії.

За його словами, "Газпром" створює закінчені ланцюжки від видобутку, виробництва до транспортування і збуту, при цьому спирається не тільки на російську ресурсну базу, а й на ресурсну базу за кордоном.

"Стратегія "Газпрому" будується на диверсифікації транспортних маршрутів, постачань газу на експортні ринки та диверсифікації наших кінцевих продуктів", - сказав Міллер.

Прикладом цього може служити проект "Сахалін-2", зазначив він.

"Ми стали виробниками скрапленого природного газу", - сказав глава "Газпрому". За його словами, таким чином компанія диверсифікує не тільки свою продукцію, а й ринки.

"На терені колишнього СРСР ми практично закінчили перехід на ринкові принципи ціноутворення і, таким чином, єдині, прозорі підходи до формування ціни для ближнього і далекого зарубіжжя стали основою нашої експортної політики", - повідомив Міллер.

РІА "Новости"