Президент Киргизії підписав закон про закриття авіабази США
Бакієв не боїться загострення відносин
Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ сьогодні підписав прийнятий напередодні парламентом закон про денонсацію угоди із США щодо авіабази «Манас».
Як передає NEWSru.com, про це повідомляє прес-служба глави Киргизької держави.
"Закон набуває чинності з дня підписання", - зазначили в прес-службі.
Планується, що вже найближчим часом МЗС Киргизії надішле до Вашингтона відповідне повідомлення, і військові підрозділи США протягом 180 днів зобов`язані будуть залишити межі республіки.
Влада Киргизії не боїться, що рішення про закриття бази приведе до загострення відносин із США і НАТО. "Ніяких політичних розбіжностей у нас із США немає, йдеться тільки про економічну складову", - заявив днями К.БАКІЄВ.
Нагадаємо, відразу після даної в Москві обіцянки закрити американську базу він одержав від Росії обіцянку безплатно надати 150 млн. доларів економічної допомоги і ще 2 млрд. доларів як кредити.
К.БАКІЄВ раніше запевняв, що республіка залишиться "активним членом антитерористичної коаліції і продовжить співпрацю з країнами , що в неї входять, у боротьбі із сучасними викликами і погрозами міжнародному співтовариству". При цьому, за словами міністра закордонних справ Кадирбека САРБАЄВА, Бішкек "не веде ніяких переговорів" з Вашингтоном про можливість подальшого використання американськими військовими бази "Манас".
Найближчим часом киргизькі депутати також розглянуть проекти законів про денонсацію договорів про розміщення в Манасі військовослужбовців ще 11 держав, з якими Бішкек у 2001 році підписав відповідні угоди. Йдеться про Австралію, Нову Зеландію, Данію, Норвегію, Польщу, Туреччину, Італію, Іспанію, Нідерланди, Францію і Південну Корею.
На думку міністра оборони США Роберта ГЕЙТСА, Росія намагається отримати вигоду з усіх аспектів, пов`язаних із закриттям американської авіабази "Манас" у Киргизії.
Вказана авіабаза має важливе значення для перекидання вантажів і військовослужбовців із США в Афганістан, де військову присутність американців цього року планується збільшити вдвічі. Діюча за мандатом ООН авіабаза коаліційних сил була відкрита в Киргизії в грудні 2001 року.
У той же час 19 лютого міністр оборони США Р.ГЕЙТС, який знаходиться в Польщі, заявив, що Сполучені Штати готові розглянути питання про збільшення орендної плати за авіабазу «Манас». Він повідомив, що переговори про майбутнє бази тривають. Разом з тим, за словами Р.ГЕЙТСА, ця база не є незамінимою, і одночасно йдуть переговори з іншими країнами.