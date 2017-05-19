Китайські винищувачі перехопили військовий літак США

Два китайських винищувачів Су-30 перехопили американський військовий літак над Східно-Китайським морем, повідомили військові США. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Вашингтон заявив, що для американського літака WC-135 Constant Phoenix, основним завданням якого є виявлення радіоактивних частинок в атмосфері, це був плановий політ і на момент перехоплення він перебував у міжнародному повітряним просторі. Раніше цей літак використовувався для збору даних про можливі випробування ядерної зброї Північною Кореєю.

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Дії китайських військових були розцінені США як непрофесійні. Інформація про інцидент була спрямована КНР через відповідні дипломатичні канали, заявили американські військові.

За словами прес-секретаря ВПС США Лорі Ходж, військові почали розслідування інциденту.

Зазначається, що Китай дуже насторожено ставиться до будь-якої активності американських військових поблизу своїх територіальних вод.